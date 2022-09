William Carvalho, médio de Portugal, comentou desta forma a goleada frente à República Checa, em Praga (0-4). Declarações na flash interview da RTP3:

«Portugal entra sempre para ganhar e assim foi esta noite. Na primeira parte fomos muito superiores, na segunda baixámos um pouco o bloco, mas foi uma exibição bem conseguida da nossa parte. Na primeira parte dominámos, na segunda baixámos um pouco, mas conseguimos o objetivo de conquistar os três pontos.»

Sobre a liderança no grupo: «É sempre bom entrar no último jogo em primeiro, mas como disse, Portugal entra sempre para ganhar em todos os jogos e assim será no jogo com a Espanha.»