O Santa Clara vai defrontar o vencedor do jogo entre o Shkupi, da Macedónia, ou o Llapi, do Kosovo, na 2ª pré-eliminatória da Conference League, a recém-criada competição de clubes da UEFA.

A equipa açoriana terminou a temporada no sexto lugar da Liga. Começa a luta na Conference League a 22 de julho, na Macedónia do Norte ou no Kosovo, recebendo o adversário a 29 de julho em casa, em São Miguel.

O Shkupi 1927 foi vicecampeão na Macedónia, a 16 pontos do campeão, e participa pela quarta vez na sua história numa fase de qualificação para uma competição europeia.

O seu adversário, o KF Llapi, acabou o campeonato do Kosovo em quinto lugar, mas garantiu o acesso à 1ª pré-eliminatória da Conference League através da Taça do Kosovo.

Tal como o clube kosovar, o Santa Clara estreia-se nas competições europeias.