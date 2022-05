Um golo de uma vida.

Portugal foi eliminado este domingo do Europeu de sub-17, frente à França, mas Dário Essugo não vai esquecer-se deste jogo, e do golo que marcou, tão cedo.

O médio do Sporting fez o 2-1 na partida aos 20 minuto com um golaço do meio da rua: a cerca de 35 metros, Essugo rematou fortíssimo ao ângulo da baliza adversária.

O golaço de Essugo: