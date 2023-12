O Vizela anunciou esta terça-feira a renovação do defesa central Rodrigo Escoval, até 2026, adicionando mais um ano ao vínculo assinado anteriormente. Esta época, entre campeonato e taças, o defesa somou dez jogos pelo Vizela, cinco dos quais como titular.

«Acredito que a evolução do meu rendimento tem muito que ver com a forma como me sinto cada vez mais confortável em Vizela. Gosto das pessoas, passo muito tempo no clube, sinto-me muito bem aqui», comentou o jogador em declarações ao site do clube.

Rodrigo Escoval, de 26 anos, é natural de Lisboa e passou pela formação do Benfica. Em 2017, após uma temporada na equipa B das águias, decidiu rumar à Croácia, onde permaneceu até 2022. Seguiram-se experiências no Chipre e na Grécia. Este verão, regressou a Portugal e reforçou o Vizela.