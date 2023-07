Tondela e Benfica B vão discutir a conquista do Torneio de Verão da Póvoa de Varzim depois de afastarem, nas meias-finais, Vitória de Guimarães e Varzim, respetivamente.



Os embate entre beirões e vimaranenses terminou empatado a uma bola. André Silva adiantou o clube da Liga, mas Roberto adiou a decisão do confronto para as grandes penalidades. Diogo Sousa e Butzke falharam os seus penáltis e permitiram ao Tondela avançar para a final (4-2 após g.p.).



O mesmo resultado registou-se no Varzim-Benfica B. Nuno Pereira adiantou os poveiros na primeira metade, mas Joshua Winder igualou a contenda na segunda metade e as águias acabaram por ser superiores nos penáltis (5-3).

Tondela e Benfica B vão assim disputar a final do Torneio de Verão da Póvoa de Varzim, numa partida agendada para as 20h15, enquanto o Varzim defronta o Vitória de Guimarães, às 17h00, no jogo de atribuição do terceiro lugar.