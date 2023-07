O Vitória de Guimarães apresentou esta quinta-feira o plantel para a época 2023/24.

Os vitorianos apresentaram 34 jogadores, mas houve uma ausência notada: o guarda-redes Celton Biai, que tem contrato até 2024.

A cerimónia decorreu no Largo do Toural, em Guimarães, perante milhares de adeptos e contou ainda com a apresentação de Tomás Ribeiro, defesa central de 24 anos, proveniente dos suíços do Grasshoppers, que foi o último atleta a subir a um palco onde estiveram os outros seis reforços oficializados: o guarda-redes Charles, o lateral esquerdo Ricardo Mangas, os médios Nuno Santos e João Mendes, e ainda os avançados Telmo Arcanjo e Adrián Butzke.

O grupo treinado por Moreno conta ainda com o guarda-redes José Guilherme, com os defesas Alberto Costa e Ni Rodrigues, os médios Diogo Sousa e Gonçalo Nogueira, e os avançados Jota Pereira e Rodrigo Duarte, atletas oriundos da equipa B ou dos escalões de formação vitorianos.

Os restantes 20 jogadores transitam da época 2022/23, sendo eles os guarda-redes Bruno Varela e Rafa, os defesas Miguel Maga, Bruno Gaspar, André Amaro, Mikel Villanueva, Tounkara, Jorge Fernandes, Manu Silva e Afonso Freitas, os médios Tomás Händel, Dani Silva, Matheus Índio, Tiago Silva, Zé Carlos e André André, e ainda os avançados Nelson da Luz, Jota Silva, Alisson Safira e André Silva.

O Vitória de Guimarães visita o Celje para o primeiro encontro oficial da temporada 2023/24, referente à primeira mão da segunda pré-eliminatória da Liga Conferência Europa, a 27 de julho, e recebe os eslovenos para a segunda mão, a 3 de agosto.