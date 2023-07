O Farense foi hoje derrotado pelos ingleses do Wolverhampton, por 1-0, em jogo particular disputado à porta fechada no Estádio Municipal de Lagos.

Um golo de Nathan Fraser foi suficiente para a equipa inglesa derrotar os algarvios.

Na pré-época 2023/24, o Farense soma, além deste desaire, uma vitória (1-0) sobre a equipa de sub-23.

Na sexta-feira, o conjunto orientado por José Mota defronta os sauditas do Al-Nassr, de Cristiano Ronaldo, às 20h30, no Estádio Algarve.