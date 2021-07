Nuno Mendes, João Palhinha e Pedro Gonçalves já integraram a pré-época do Sporting.

Os três jogadores estiveram com a seleção portuguesa no Euro 2020, mas terminaram as férias e já estão integrados no estágio de Lagos.

Dos jogadores que estiveram ao serviço das respetivas seleções, nas últimas semanas, ficam a faltar o uruguaio Sebastián Coates e o equatoriano Gonzalo Plata, que disputaram a Copa América.

Rúben Amorim tem agora 32 jogadores à disposição.

O Sporting tem dois jogos de preparação durante este período de estágio, contra Estrela da Amadora e os franceses do Angers. O torneio do Algarve, no qual os «leões» iam participar, foi cancelado.