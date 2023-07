O Casa Pia bateu, esta quarta-feira, o Moreirense por 1-0, num jogo de preparação disputado à porta fechada, em Moreira de Cónegos.



João Nunes marcou o golo solitário do encontro, à passagem dos 35 minutos.

Refira-se que os gansos apresentaram-se com o Lucas Paes, Isaac Monteiro, Vasco Fernandes, Duplexe Tchamba, Zolotic, Leonardo Lelo, Gaizka Larrazabal, Diamantino, Samu, Felippe Cardoso e Clayton. Por sua vez, o Moreirense alinhou com Caio Secco, Dinis Pinto, Maracás, Rafael Santos, Pedro Amador, Rúben Ramos, Gonçalo Franco, Alanzinho, Kodisang, Madson e André Luís.



Este foi, de resto, o último jogo-treino dos cónegos antes da estreia oficial na época 2023/24 frente ao Farense, numa partida da primeira fase da Taça da Liga, agendado para as 15h30 do próximo domingo. O Casa Pia arranca a temporada igualmente no domingo frente ao Lank Vilaverdense, num encontro marcado para as 18h00.