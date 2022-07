O Marítimo empatou 2-2 no primeiro jogo da pré-época, diante da equipa de sub-23.

Com o único reforço anunciado até agora a jogar de início – Rafael Brito, emprestado pelo Benfica, os golos da equipa de Vasco Seabra foram apontados por Joel Tagueu e Beltrame.

A equipa que joga na Liga Revelação esteve duas vezes em vantagem no jogo com duas partes de 30 minutos, mas o conjunto principal conseguiu empatar em ambas as ocasiões.

Vasco Seabra jogou na primeira metade com Miguel Silva, Cláudio Winck, Noah Madsen (equipa B), Nassur (equipa B), Rafael Brito, Pelágio, Miguel Sousa, Bruno Xadas, Joel e Francisco Gomes (sub-23).

Na segunda parte, o técnico, de 38 anos, rodou toda a equipa, incluindo o guarda-redes, entrando Pedro Teixeira, China, Facundo (sub-23), Moisés Mosquera, Hugo Meireles (equipa B), Beltrame, André Teles (equipa B), Edgar Costa, André Vidigal, Kanu (equipa B) e Leandro Cardoso (equipa B).

O lateral-esquerdo Tim Soderstrom, que não tem trabalhado com o plantel principal, foi opção do técnico natural de Paços de Ferreira para o primeiro encontro da pré-temporada, entrando na segunda parte para o lugar de Hugo Meireles (equipa B).