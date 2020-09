Num encontro que marcou o fim do estágio de pré-época do Rio Ave, os vilacondenses perderam por 1-2 com o Nacional, recém-promovido à I Liga.

A formação de Mário Silva colocou-se a vencer aos seis minutos com um golo do reforço Francisco Geraldes. Já no segundo tempo, Brayan Riascos cabeceou para estabelecer a igualdade e João Camacho deu a cambalhota no marcador.

Neste encontro de preparação Mário Silva lançou os mais recentes reforços André Pereira e Ryotaro Meshino, confirmados esta semana como reforços do Rio Ave.

O Nacional, orientado por Luís Freire, recebe o Boavista na primeira jornada do campeonato, enquanto os rioavistas se deslocam até ao terreno do Tondela.