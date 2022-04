Avassalador.

Depois de duas derrotas pesadas contra Brentford (4-1) e Real Madrid (3-1), o Southampton foi a «vítima» da vingança do Chelsea.

Os blues deslocaram-se ao St. Mary’s Stadium e aplicaram uma goleada de 6-0.

Foi uma entrada «a todo o gás» por parte da equipa orientada por Thomas Tuchel, com Marcos Alonso a abrir o marcador logo aos oito minutos. Mason Mount aumentou a vantagem (16m) e Werner fez o 3-0 aos 21 minutos, já depois de ter enviado duas bolas aos ferros. Ainda na primeira parte, Kai Havertz juntou os eu nome à lista de marcadores (31m).

No segundo tempo, Werner (49m) e Mount (54m) bisaram.

O Arsenal também vinha de um desaire, neste caso em casa do Crystal Palace (3-0), e voltou a ser surpreendido, com o português Cedric a titular.

A jogar em casa, os gunners perderam por 2-1 diante do Brighton, que marcou por Leandro Trossard (28m) e Enock Mwepu (67m).

Na reta final do encontro, os londrinos intensificaram a pressão e Martin Odegaard reduziu (89m), com um belo pontapé de fora da área, que ainda sofreu um desvio num adversário.

O Chelsea continua no terceiro lugar da Premier League, com 62 pontos. O Arsenal permanece no quinto posto, em igualdade pontual com o quarto classificado, o Tottenham.

Já o Leeds, continua na fuga aos lugares de despromoção e voltou a somar um resultado positivo.

No terreno do Watford, os peacocks venceram por 3-0, com golos do ex-Sporting Raphinha (21m), do ex-Benfica Rodrigo (73m) e de Jack Harrison (85m).

O Leeds mantém o 16.º lugar, com mais nove pontos face à linha de água, enquanto o Watford é penúltimo classificado.