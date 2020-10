Histórico!

O Tottenham de José Mourinho goleou este domingo o Manchester United por 6-1 (veja aqui o filme e todos os golos do jogo), em Old Trafford, em jogo da quarta jornada da Premier League.

Bruno Fernandes foi titular nos red devils, marcou logo aos dois minutos, mas foi substituído ao intervalo numa altura em que a sua equipa já perdia por 4-1.

O golo de Bruno Fernandes:

De resto, foi a primeira vez que o United sofreu quatro golos na primeira parte na Premier League, naquele que foi o 1079.º jogo da competição, segundo a OptaJoe.

Ora, como quase sempre, a primeira parte de luxo do Tottenham (que não teve Gedson na ficha de jogo) foi desenhada essencialmente por dois homens: Heung-Min Son e Harry Kane.

Mas primeiro, foi Ndombélé a destacar-se, com o empate dois minutos depois do golo de Bruno Fernandes.

Aos sete minutos, Kane assistiu Son para o 2-1, e à meia-hora o sul-coreano retribuiu a assistência para o internacional inglês, isto numa altura em que o United já jogava reduzido a dez unidades: Martial foi expulso depois de agredir Erik Lamela.

Os golos de Son e Kane:

A oito minutos do intervalo, Son bisou e deu contornos de goleada ao resultado dos comandados de José Mourinho.

Bruno Fernandes foi substituído ao intervalo e já não participou mais na humilhação do conjunto orientado por Solskjaer, que ainda sofreu mais dois golos.

Aurier fez o quinto logo no início do segundo tempo, aos 51 minutos, com Harry Kane, de penálti a fazer o 6-1 final, em mais uma tarde gloriosa para José Mourinho – porventura a melhor ao serviço do Tottenham.

Com este resultado, os spurs sobem ao quinto lugar da Premier League, com sete pontos. Já o United é 16.º, com apenas uma vitória.