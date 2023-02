Estreia amarga para Pedro Porro no Tottenham. Os Spurs até estiveram a ganhar, no reduto do Leicester, mas acabaram goleados por 4-1. Na equipa da casa, para além do triunfo, destaque para o regresso de Ricardo Pereira, após mais de oito meses de ausência devido a lesão.

Rodrigo Bentancur deu vantagem ao Tottenham, ao minuto 14, na sequência de um pontapé de canto.

O Leicester restabeleceu a igualdade com um golaço de Nampalys Mendy, ao minuto 23, e logo de seguida deu a volta ao marcador, por James Maddison (25m). A assistência foi de Iheanacho, que à beira do intervalo ainda fez o 3-1 para o Leicester, após mais um erro defensivo do Tottenham.

Na segunda parte a equipa de Brendan Rodgers ainda fez o 4-1: Harvey Barnes teve um golo anulado por fora de jogo (70m), mas ao minuto 81 valeu mesmo.

Por esta altura já Pedro Porro tinha saído (substituído ao minuto 75). Ricardo Pereira entrou ao minuto 88: não jogava, por lesão, desde maio de 2022.