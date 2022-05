O Manchester City reagiu à ressaca da derrota diante do Real Madrid, na Liga dos Campeões, com uma vitória clara sobre o Newcastle (5-0) que permite à equipa de Pep Guardiola retomar a corrida para o título na Premier League, agora com mais três pontos do que o Liverpool que, no sábado, não foi além de um empate na receção ao Tottenham (1-1).

Guardiola promoveu algumas alterações no onze, poupou Bernardo Silva (não saiu do banco), mas manteve João Cancelo e Ruben Dias na defesa. A equipa subiu ao relvado com umas camisolas especiais, para o aquecimento, com o nome de Aguero nas costas, a recordar os dez anos sobre o lendário golo que o antigo internacional argentino marcou nos descontos e que, na altura, valeu o título.

Já com a bola a rolar, os citizens não tiveram de esperar muito para se colocarem em vantagem, com João Cancelo a cruzar aos 19 minutos para o primeiro golo de Sterling. Ainda na primeira parte, Laporte, com a ajuda de Ruben Dias, aumentou a vantagem.

Já na segunda, aos 61 minutos, foi a vez de Rodri também marcar, de cabeça, neste caso com assistência de De Bruyne e já a um minuto dos noventa, Phil Foden aumentou a contagem com o quarto golo da equipa de Guardiola. Ainda houve tempo para Sterling também marcar e fechar o marcador em 5-0 com o apoio de Jack Grealish.

Uma importante vitória para o City que, a três jornadas do final, aumenta para três pontos a vantagem sobre o Liverpool. A equipa de Pep Guardiola tem agora duas deslocações complicadas aos campos do Wolverhampton de Bruno Lage e ao West Ham, antes de fechar o campeonato com uma receção ao Aston Villa.

O Liverpool, por seu lado, começa por visitar o Aston Villa, depois recebe o Chelsea e despede-se da Premier League, longe de casa, frente ao Southampton.