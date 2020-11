Bruno, Bruno, sempre Bruno Fernandes. Com o Manchester United em crise de resultados, derrotas consecutivas com o Arsenal e o Basaksehir, valeu aos red devils a inspiração do médio português, que voltou a guiar a equipa aos triunfos.

Em casa do Everton, que também não atravessa um bom momento, com três jogos consecutivos sem vencer, até foi a equipa local a inaugurar o marcador, por Bernard, mas depois apareceu o génio de Bruno Fernandes a salvar Solskjaer.

Em desvantagem, o Man Utd lançou-se na busca do empate e ele chegou pouco depois pelo Bruno Fernandes de sempre, ainda que de um modo pouco visto no português... de cabeça.

Menos de dez minutos depois do empate, Bruno Fernandes operou a reviravolta, num lance em que inicialmente ficou a ideia de que o golo tinha sido num cabeceamento de Rashford, mas a repetição mostra que o inglês não toca na bola e entra diretamente após o cruzamento do português.

Este foi o quinto golo de Bruno Fernandes nesta edição da Premier League e o décimo nos últimos dez jogos fora do United, no campeonato.

Mesmo a fechar o encontro, uma vez mais o português, desta feita a assistir Cavani, que se estreou a marcar pelos rede devils.