A intensidade foi a do costume, a qualidade também: o Liverpool venceu este domingo na receção ao Manchester City, por 1-0, em jogo da 11.ª jornada da Premier League.

Em Anfield, quatro portugueses começaram o encontro de início: Diogo Jota nos reds, Bernardo Silva, João Cancelo e Rúben Dias nos citizens.

E o Liverpool, mais pressionado pelo pobre início de época que tem feito, entrou com tudo, a asfixiar o adversário nos primeiros minutos.

Mas do outro lado estava o City, e o encontro estabilizou.

Na segunda parte, no entanto, o jogo partiu. E aí, no meio do caos, o Liverpool deu-se melhor.

Haaland também teve as suas ocasiões, as quais tiveram a melhor resposta de Alisson, mas foi Salah a sair por cima no duelo de goleadores.

Depois de um primeiro ensaio, negado de forma brilhante por Ederson, o avançado egípcio ganhou a bola a Cancelo e, na cara do brasileiro, não desperdiçou a segunda oportunidade. Estavam decorridos 76 minutos.

O jogo estava partido e partido ficou, agora já com Fábio Carvalho e Darwin em campo, lançados por Klopp. As duas equipas lutavam até à exaustão pela bola, houve até algumas «picardias» entre Salah, Bernardo Silva e Van Dijk – Klopp foi expulso –, mas o resultado estava feito. Isto, apesar de Darwin ter tido um par de ocasiões para dilatar a vantagem dos homens de Anfield.

Nos últimos minutos, destaque negativo para Diogo Jota: o internacional português lesionou-se sozinho e teve de abandonar o relvado de maca. A pouco mais de um mês do início do Mundial 2022, não são boas notícias para Fernando Santos.

Com este resultado, o Liverpool sobe ao oitavo lugar da Premier League, com 13 pontos, a 14 do líder Arsenal – mas menos um jogo. O City está em segundo, com 23 pontos.