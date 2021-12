O Manchester City, com golos de Rúben Dias e Bernardo Silva, e o Liverpool, com mais um golo de Diogo Jota, mantêm intensa a pressão sobre o líder Chelsea que, apesar de tudo, não desarma e segue na liderança da Premier League. Tudo somado, ficou tudo na mesma com os três mais fortes candidatos a somarem mais três pontos.

Começamos pelo dérbi de Merseyside com o Liverpool a visitar Goodison Park para bater o vizinho Everton por 4-1. A equipa de Jürgen Klopp entrou forte e aos vinte minutos já vencia por 2-0, com golos de Henderson (9m) e Salah (19m).

Os azuis ainda reagiram antes do intervalo, com um golo de Gray (42m), mas os Reds marcaram mais dois no segundo tempo, com Salah a bisar e Diogo Jota, com uma «bomba» indefensável, a marcar o seu nono golo da temporada. Com esta vitória folgada, a equipa de Anfield no último lugar do pódio, com menos um ponto do que o City e menos dois do que o líder Chelsea.

De Goodison Park «voamos» até Birmingham, onde o City alcançou uma vitória totalmente escrita em português sobre o anfitrião Aston Villa (2-1). Rúben Dias, com um remate imparável de fora da área, a passe de Sterling, abriu o marcador, aos 27 minutos.

Ainda na primeira parte, aos 43 minutos, na sequência de uma transição rápida, Bernardo Silva ampliou a vantagem dos citizens, com classe: um remate de primeira a cruzamento de Gabriel Jesus. O Aston Villa ainda reduziu a diferença, no início da segunda parte, mas não colocou em causa o triunfo da equipa de Pep Guardiola que segue a um ponto do líder.

Mesmo sem golos portugueses, o líder Chelsea também cumpriu a sua parte e foi vencer a Warford por 2-1. Mount colocou a equipa de Thomas Tuchel em vantagem, aos 29 minutos, mas a equipa da casa ainda empatou, em cima do intervalo, com um golo de Dennis.

Uma igualdade só desfeita no segundo tempo, aos 72 minutos, outra vez com Mount a ser determinante, a fazer a assistência para Ziyech marcar.

Feitas as contas, está tudo na mesma no topo da classificação da Premier League.