O Chelsea venceu o Manchester City, por 2-1, esta noite em Stamford Bridge e fez eclodir a festa em Liverpool pela conquista do título inglês.

Bernardo Silva foi titular e jogou 55 minutos no City, até ser substituído por Gabriel Jesus, que começou a perder aos 33m com um golo do norte-americano Pulisic.

A equipa de Pep Guardiola ainda empatou aos 55m por De Bruyne, mas não conseguiu a reviravolta e acabou por passar o testemunho do título de campeão inglês ao Liverpool de Jurgen Klopp.

O Chelsea acabaria por garantir a vitória numa grande penalidade convertida por Willian, após expulsão do compatriota Fernandinho.

Com este resultado em jogo da 31.ª jornada, os londrinos cimentam o 4.º lugar, que dá acesso à Liga dos Campeões, somando 54 pontos, mais cinco do que o Man. United, que é 5.º classificado.

Já o City é segundo classificado com 63 pontos, menos 23 do que o Liverpool, que assim garante o 19.º campeonato inglês (1.º na versão Premier League), 30 anos depois.