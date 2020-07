O Manchester United empatou esta quarta-feira na receção ao West Ham, a uma bola, em jogo da 37.ª e penúltima jornada da Premier League.

Apesar do empate, os red devils, que contaram com Bruno Fernandes no onze (Dalot não saiu do banco), assumem, à condição, o terceiro lugar da Premier League. Mas já lá vamos.

Em Old Trafford, uma primeira parte cinzenta ameaçava terminar como havia começado, até ao disparate de Pogba: o médio francês praticamente «defendeu» uma bola dentro da área, para proteger a cara, e cometeu penálti. Na marca dos 11 metros, Michail Antonio não desperdiçou e deu vantagem aos hammers.

O United não demorou muito até chegar ao empate. Aos 51 minutos, Greenwood combinou com Martial e rematou forte e colocado para o fundo da baliza adversária.

A equipa de Solskjaer tinha pela frente 40 minutos para chegar à vitória, mas faltou arte e engenho para tal.

Com este resultado, o Man United sobe à terceira posição, em igualdade pontual com o Chelsea, mas vantagem na diferença de golos – e também no confronto direto. Os blues ainda vão jogar esta jornada, em casa do campeão Liverpool. Já o West Ham garantiu matematicamente a permanência na Liga inglesa.