A FIFA revelou nesta sexta-feira os três finalistas ao prémio Puskas para o melhor golo de 2022.

Richarlison, Payet e Marcin Oleksy são os candidatos finais, com a curiosidade de o jogador polaco concorrer com um golo apontado no futebol adpatado, para jogadores amputados.

O golo de Richarlison pelo Brasil à Sérvia, no Mundial, é outro dos candidatos.

O outro finalista é Dimitri Payet, do Marselha, com um golo apontado ao PAOK.