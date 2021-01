Paulinho é o jogador do ano e David Carmo a revelação. Os futebolistas são dois dos destaques na gala «Legião de Ouro», organizada pelo Sp. Braga.

Além de atletas de outras modalidades, os minhotos vão também distinguir também antigos treinadores que se destacaram ao serviço do clube, como são os casos de Jorge Jesus, Domingos Paciência, José Peseiro e Ruben Amorim.

Devido à situação pandémica, o Sp. Braga informou que adiou a entrega dos galardões para a segunda quinzena de fevereiro, em data que será comunicada oportunamente.

Confira a lista de galardoados

– Atleta Amador do Ano – Abílio Gonçalves (Boccia)

– Jovem Atleta do Ano – João Peixoto (Atletismo)

– Atleta Revelação – David Carmo (Futebol)

– Gverreiro Cidade Desportiva – Rodrigo Gomes

– Parceiro do Ano – AMCO

– Prémio Fidelização Corporate – ABB

– Prémio Carreira – Dr. Vítor Moreira

– Atleta do Ano – Júlio Ferreira (Taekwondo)

– Futebolista do Ano – Paulinho

– Treinador do Ano – Luís Cameira (Natação)

– Gverreiro Ouro e Mérito – Hospital de Braga (Profissionais de Saúde)

– Gverreiro de Honra – Sócios do SC Braga

– Gverreiro Reconhecimento Centenário – distinguidos todos os treinadores que, ao longo dos últimos 100 anos, conquistaram títulos nacionais e internacionais no futebol (masculino e feminino da 1ª divisão), como também os técnicos com mais títulos nacionais e internacionais conquistados em cada uma das modalidades do Clube

Manuel Palmeira – vencedor Taça de Portugal em 1965/66

Hilário Conceição – vencedor Taça Federação Portuguesa de Futebol em 1976/77

Carlos Baptista – vencedor do Campeonato Nacional de Juniores em 1976/77 e do Campeonato Nacional de Juvenis em 1980/81

Jorge Jesus – vencedor Taça Intertoto em 2008/09

Domingos Paciência – finalista da Taça UEFA em 2010/11*

José Peseiro – vencedor Taça da Liga em 2012/13

Pedro Duarte – vencedor Campeonato Nacional de Juniores em 2013/14

Paulo Fonseca – vencedor Taça de Portugal em 2015/16

Miguel Santos – vencedor do Campeonato Nacional Feminino, da Supertaça Feminina em 2018/19 e da Taça de Portugal Feminino (2019/20)

Rúben Amorim – vencedor Taça da Liga em 2019/20

Sameiro Araújo – treinadora com mais títulos no Atletismo (37)

Luís Marta – treinador com mais títulos no Boccia (10)

João Roque – treinador com mais títulos no Bilhar (9)

Joaquim Peixoto – treinador com mais títulos no Taekwondo (9)

Bruno Torres – treinador com mais títulos no Futebol de Praia (7)

José Borges – treinador com mais títulos na Natação (4)