Foi domingo, dia de Maisfutebol na TVI24, com os habituais comentadores do programa que trata o futebol por tu. Falou-se da Liga, claro, e da análise às vitórias do três grandes.

Pedro Ribeiro, por exempo, mostrou alguma solidariedade com Zaidu, que se livrou de correr grandes perigos com o golo anulado ao Famalicão nos descontos, o mesmo Pedro Ribeiro que elogiou o grande golo de Jovane em Braga.

Também se falou de Yaremchuk e do facto do avançado ucraniano estar a deixar excelentes impressões para começar. Luís Pedro Ferreira, a esse propósito, lembrou que o jogador do Benfica tem vindo a crescer a cada ano que passa.

Para o fim ficou a análise à decisão de Piqué de baixar o salário para ajudar o Barcelona, permitindo ao clube que inscresse três reforços na Liga Espanhola, o que foi uma atitude louvável, sobretudo porque nos devolve a fé no romantismo perdido por um futebol dominado em toda a linha pelo dinheiro.

Obrigado, Piqué.