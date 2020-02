Paulo Bento foi convidado do Maisfutebol na TVI24, nesta sexta-feira.

O selecionador da Coreia do Sul fez a antevisão do FC Porto-Benfica com o habitual painel de comentadores, para além de ter falado da sua aventura na Ásia, que incluiu uma visita à Coreia do Norte, num jogo que ninguém viu.

Campeão pelo Sporting e ex-treinador da equipa leonina, Paulo Bento também deu uma visão muito própria sobre o clube de Alvalade.