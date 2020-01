O Maisfutebol na TVI24 voltou a estar no ar, desta vez para fazer o rescaldo do Benfica-Belenenses, que decorreu na Luz.

A vitória do líder do campeonato frente à equipa de Petit este em destaque nesta noite, que teve espaço ainda para o jogo do FC Porto com o V. Setúbal e um primeiro olhar ao clássico da próxima jornada. Um momento, portanto, para analisar a diferença de semblante do treinador Sérgio Conceição entre o final do jogo com o Gil Vicente e o pré-encontro com os sadinos.