O programa do Maisfutebol voltou à antena da TVI24 neste sábado 'gordo' de futebol.

Comandados por Cláudia Lopes, o nosso painel composto por Nuno Gomes, Pedro Ribeiro, Luís Pedro Ferreira e Pedro Barbosa analisou os resultados dos três granes: a vitória do Sporting em Alvalade, o empate do Benfica na Amoreira e a goleada do FC Porto no Dragão.

Houve ainda tempo para Pedro Henriques analisar os principais casos de arbitragem que marcaram este sábado.