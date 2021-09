O programa do Maisfutebol regressou esta noite à antena da TVI24, com vários pontos na agenda.

Comandados por Cláudio Lopes, o nosso painel de comentadores – Nuno Gomes, Luís Pedro Ferreira, Pedro Ribeiro e Pedro Barbosa –, começou por analisar a vitória do Sporting no Estoril, que marcou o regresso dos leões aos triunfos.

Depois, olhou-se para a goleada do FC Porto ao Moreirense, na qual o talento jovem se soltou no Dragão, como disse Luís Pedro Ferreira, e antecipou-se o desafio do Benfica com o Boavista, antes de se falar do futebol internacional.

Para a semana, já sabe: à mesma hora, no mesmo local.