Sexta-feira, dia de Maisfutebol na TVI24, desta feita com um convidado-especial, Petit de seu nome. O antigo internacional português, agora treinador do Belenenses, reencontrou-se com Nuno Gomes, antigo companheiro do Boavista, Benfica e seleção, para comentar a atualidade. Um programa bem animado, apesar das constantes interrupções de Donald Trump, presidente do Estados Unidos, que foi hospitalizado no decorrer do programa.

Petit falou dos velhos tempos, mas também das expetativas do atual Belenenses. O programa prosseguiu depois com a sorte do FC Porto, Benfica e Sp. Braga nos sorteios europeus e passou também pelas transferências de Carlos Vinícius e Rúben Dias para Inglaterra.

Pelo caminho ficaram Sporting, com um desaire em Alvalade diante do LASK, e o Rio Ave, que só caiu no desempate por grandes penalidades diante do Milan, mesmo com uma Panenka de Filipe Augusto pelo meio.

A terminar, o jornal do Incrível com a inesperada ida à casa de banho de Eric Dier, além da nova música que os adeptos do Liverpool estão a preparar para Diogo Jota.

