O «Maisfutebol» da TVI24 fechou 2019 esta sexta-feira, e para a despedida até teve um vencedor da Taça de Portugal (para além dos comentadores Nuno Gomes e Pedro Barbosa, claro está).

É que o «Bola na Barra» visitou o Comércio e Indústria, emblema setubalense onde joga agora Hélder Cabral, que conquistou a prova-rainha pela Académica. Tiago Targino também representa agora o emblema no qual chegou a jogar José Mourinho.

Para além disso falámos de Pizzi, das mudanças de Sérgio Conceição no onze do FC Porto, da final do Mundial de Clubes e ainda do incrível golo de Ronaldo no Sampdoria-Juventus.

Voltamos em 2020. Até lá!