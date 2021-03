Além da casa de Di Maria, também a casa da família de Marquinhos foi assaltada durante o jogo deste domingo entre o PSG e o Nantes.

A informação já tinha sido avançada pela imprensa francesa e foi confirmada depois nas redes sociais pela assessoria de imprensa do jogador.

«Durante a partida entre PSG e Nantes, disputada neste dia 14 de março, a casa dos pais do jogador foi alvo da ação de bandidos e, no momento da invasão, familiares do brasileiro estavam na residência».

A nota adianta que os familiares do jogador «nada sofreram, estão todos bem, a refazer-se do susto» e diz ainda que as autoridades francesas já estão a tratar do caso.

Recorde-se que Di María foi substituído por causa do assalto. Marquinhos acabou por cumprir os 90 minutos na derrota caseira do campeão francês com o Nantes por 2-1.