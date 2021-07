O Paris Saint-Germain anunciou esta quinta-feira a contratação de Sergio Ramos.

O defesa espanhol chega aos parisienses como jogador livre, depois de ter terminado contrato com o Real Madrid, e assina um vínculo válido por duas temporadas, até 2023.

«Estou muito feliz por assinar pelo PSG. É uma grande mudança na minha vida, um novo desafio e um dia que nunca esquecerei. Tenho orgulho em fazer parte deste projeto tão ambicioso, de me juntar a uma equipa com grandes jogadores. É um clube que já deu provas ao mais alto nível e com bases sólidas, quero continuar a crescer com o PSG e ajudar a equipa a trabalhar para a conquista de títulos», afirmou Ramos, citado na nota do clube.

Depois de Wijnaldum e Hakimi, Sergio Ramos é o terceiro reforço do PSG para a nova época. O jogador de 36 anos deixou o Real Madrid após 16 épocas