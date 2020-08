Cavani e Di Maria partilharam nas últimas horas fotografias que mostram que a amizade que os une vai para lá dos relvados.

Depois de terem partilhado o balneário no Paris Saint-Germain, os dois jogadores juntaram com Paredes e Ander Herrera, também jogadores dos parisienses, e as respetivas mulheres, num período em que gozam umas férias antes do regresso à competição.

Veja as imagens partilhadas pelos jogadores na galeria associada a este artigo.