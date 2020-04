David Tavares, médio do Benfica, foi este domingo detido por conduzir sem carta. A notícia foi avançada pelo jornal Correio da Manhã e confirmada pelo Maisfutebol.

O jogador de 21 anos circulava no Túnel do Grilo, em Lisboa, onde decorria uma operação da PSP.

Contactada pelo Maisfutebol, fonte do Benfica afirmou: «Apenas confirmamos uma ocorrência de âmbito privado do jogador, que naturalmente será objeto de análise dos regulamentos disciplinares do clube por parte de um jovem que sempre pautou a sua conduta da forma mais positiva».

A mesma fonte adiantou que «a ocorrência foi naturalmente acompanhada pela estrutura de futebol a partir do momento em que tomou conhecimento da situação».