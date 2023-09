O presidente da Rússia, Vladimir Putin, teceu esta terça duras críticas ao Comité Olímpico Internacional (COI), acusando-o de desvirtuar os princípios fundamentais estabelecidos por Pierre de Coubertin, o fundador dos Jogos Olímpicos modernos, ao politizar e comercializar o desporto, argumentando que o desporto deveria permanecer alheio à política e servir como um meio de união entre as pessoas

«O desporto deve estar à margem da política. Não deve afastar as pessoas, e sim uni-las», começou por dizer, referindo-se às restrições impostas aos atletas russos devido à situação na Ucrânia

O líder russo sustentou que as diretrizes das Federações Internacionais e do próprio COI estão em desacordo com a visão de Pierre de Coubertin: «Não se trata apenas de estabelecer recordes, mas de unir as pessoas. E o movimento internacional olímpico perdeu essa função. É lamentável para o movimento, e de um modo ou outro surgem outros movimentos alternativos.»

O presidente russo expressou novamente a sua tristeza pelo facto de os atletas russos e bielorrussos não poderem competir sob as suas bandeiras nos Jogos Olímpicos de Paris2024, mas evitou criticar aqueles que optaram por mudar a sua nacionalidade desportiva, sendo que, de acordo com o Ministério do Desporto russo, foram 55 atletas a fazê-lo.

«Não critico ninguém, mas quando um atleta, especialmente de alto rendimento, chega ao topo e escuta o hino do seu país e o içar da bandeira, isso é algum importante. Cada um faz as suas escolhas», acrescentou Putin.