José Mourinho vai ser um dos homenageados na Gala das Quinas de Ouro, que está a decorrer na Cidade do Futebol, e, à chegada, o treinador da Roma recordou o início da carreira, num dia especial. Esta terça-feira faz 22 anos em que o treinador mais titulado de Portugal assinou o seu primeiro contrato, como treinador principal, no Benfica.

«Passou depressa, mas é para continuar. Sinto-me bem, sinto-me forte, contente, motivado. Gosto de ganhar, detesto perder, não mudou nada. Mudou o cabelo, a cor do cabelo sim, as rugas também, mas não mudou nada na minha essência enquanto treinador. É para continuar, obviamente não por mais 22 anos, não há tempo para isso, mas por mais alguns anos sim», começou por enunciar ainda na black carpet.

Uma carreira que, depois do Benfica, teve momentos dourados no FC Porto, com a conquista da Liga Europa e da Liga dos Campeões, mas o treinador preferiu agora manter-se à margem do momento menos bom da equipa do Dragão. «Não me façam perguntas picantes. Gosto que tudo corra bem para todos. Vejo o futebol português quando posso, internacionalmente quero que todos ganhem, desde que não joguem contra mim, mas internamente, fico no meu cantinho e não me meto nisso», atirou sorridente.

Mourinho está agora em Portugal depois de no último jogo pela Roma, frente à Atalanta, ter sido expulso do banco de suplentes. «Hoje celebro 22 anos de carreira, não é? Ser expulso não é uma coisa nova, já vem de há muito. Se calhar reflete a minha maneira de ser e de estar que eu não quero que mude. Na Roma o ano passado fizemos uma época que ninguém esperava, este ano vamos tentar fazer o mesmo. Não temos o mesmo potencial económico dos nossos rivais, fizemos um mercado de 7 milhões de euros, mas temos qualidade, temos paixão. No final da época vamos ver onde ficamos», referiu.

A Roma venceu a primeira edição da Liga Conferência na época, mas esta época vai jogar na Liga Europa. «A Liga Europa é um pouquinho diferente da Liga Conferência. Na Conferência recebíamos as equipas que vinham da Europa League, na Liga Europa recebemos as equipas que vêm da Champions. Vêm equipas obviamente mais forte», acrescentou.

À entrada da Casa das Seleções, o treinador não quis abordar o futuro próximo, sabendo-se que o contrato de Fernando Santos termina no final do próximo Campeonato do Mundo. «Talvez, quem sabe o Fernando não continuará por muitos mais anos. Estamos na casa das seleções que é também a casa da seleção de futsal, esses ganham tudo e não param de ganhar. Parabéns para eles», atirou ainda.