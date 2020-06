Depois de Nuno Gomes e Ricardo Pereira, o terceiro convidado do «Zoom à carreira» é Cândido Costa.

O antigo jogador de FC Porto e Belenenses, entre outros, entrou mal no questionário do Maisfutebol, ao falhar duas respostas relativas ao início da carreira profissional.

Cândido redimiu-se depois, no entanto, e ainda foi a tempo de conseguir uma nota positiva, com a boa disposição que é habitual.

Veja, no vídeo associado, a participação do agora comentador da TVI no «Zoom à carreira».