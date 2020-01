O Espanhol-Athletic Bilbao ficou marcado por cenas lamentáveis de racismo protagonizadas por adeptos da equipa catalã em direção a Iñaki Williams.

O avançado do conjunto basco tinha acabado de ser substituído quando um grupo de apoiantes afetos à equipa da casa se dirigiu a ele com sons de macacos.

Enquanto se encaminhava para o banco de suplentes, Iñaki Williams não escondeu a indignação: «Filhos da p***», disse em direção às bancadas.

O momento foi captado pela televisão Movistar e Williams abordou o assunto no final do jogo. «Os adeptos devem vir aos jogos para apoiar a equipa deles e não para se meterem com os adversários, sobretudo com insultos racistas que estão completamente desajustados. As pessoas que fazem isso deviam ficar em casa e não vir ao estádio. É uma vergonha que hoje em dia isto ainda aconteça», desabafou.

Já depois disso, Iñaki Williams publicou uma mensagem nas redes sociais. «Temos de acabar com isto», escreveu.