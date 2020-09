O incidente entre Neymar e Álvaro González na derrota do Paris Saint-Germain frente ao Marselha continua a dar que falar depois de terem sido divulgadas novas imagens da interação entre os dois jogadores.

Recorde-se que Neymar acusa o jogador do Marselha, dizendo que este lhe chamou «macaco filho da p***». Pelas imagens divulgadas esta segunda-feira pela Telefoot, muitos nas redes sociais dizem que não há dúvida, através da leitura labial, do que Álvaro González disse ao jogador do PSG.

A beIN Sports também divulgou novas imagens que mostram toda a sequência do incidente entre os dois jogadores.

Neymar, que partilhou várias mensagens nas redes sociais desde então, deixou um desabafo na tarde desta segunda-feira no Instagram: «Achei que não poderia sair sem fazer nada porque percebi que os responsáveis não fariam nada, não percebiam ou ignoravam. Durante o jogo queria dar a resposta como sempre, jogando futebol. Os fatos mostram que não consegui, me revoltei».

«Deveria ter ignorado? Não sei ainda... Hoje com a cabeça fria, respondo que sim, mas oportunamente, eu e meus companheiros pedimos ajuda aos árbitros e fomos ignorados. Esse é o ponto», escreveu ainda Neymar.

Veja a mensagem: