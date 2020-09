Após Neymar ter acusado Álvaro González de racismo, o Marselha emitiu um comunicado para defender o espanhol. O emblema gaulês revelou ainda que o futebolista de 30 anos e os seus familiares receberam ameaças de morte depois do episódio com o brasileiro.



«Este assunto é sério e já teve consequências graves. O clube condena a divulgação dos números de telefone privados de Álvaro González e dos seus familiares ontem à noite na imprensa e redes sociais brasileiras, dando origem a ameaças de morte», lê-se no comunicado divulgado no site oficial.



A equipa de Villas-Boas frisa ainda que Álvaro González não é racista como demonstrou «pelo seu comportamento diário desde que chegou e como testemunham os seus colegas» e mostra-se disponível para colaborar com a comissão disciplinar da Liga francesa.



Por sua vez, o PSG garantiu que está ao lado de Neymar depois de este ter dito que foi alvo de insultos racistas por parte de González, sublinhando que está à disposição do comité de disciplina para quaisquer dúvidas.



Veja os dois lances entre Neymar e Álvaro González nos vídeos associados.