Dez anos depois, o Marselha voltou a vencer o Paris Saint-Germain no Parque dos Príncipes, agora comandado pelo português André Villas-Boas.

No final da partida, as ruas da cidade do sul de França encheram-se de adeptos a festejar o triunfo história da sua equipa. Mesmo com a pandemia de covid-19 bem presente, muitos foram os que não perderam a oportunidade de celebrar efusivamente o triunfo da formação do Vélodrome e houve até carros a buzinar.

Recorde-se que o Marselha venceu o PSG num clássico bem «quentinho» – houve cinco expulsões. Thauvin, na primeira parte, fez o único golo da partida.