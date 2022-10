Em fevereiro de 2021, Rafael Leão lançou o primeiro EP como «rapper», intitulado «Beginning». No mundo da música, o jogador português do AC Milan apresenta-se como Way45.

O avançado continua a apostar na carreira paralela e recebeu nos últimos dias uma peça especial para utilizar como Way45: um colar feito à medida pela The AJ Jewells, ouriversaria de Sérgio Oliveira, médio luso do Galatasaray.

«Esta peça conta a história de um dos melhores jogadores do mundo na atualidade. O número 45 representa o orgulho e o respeito pelo bairro em que cresceu, as pombas simbolizam a liberdade em que ele acredita e que defender e por fim, mas flores representam a pureza de alguém que sempre lutou com respeito pelo seu lugar no topo», explica a The AJ Jewells.

Ora veja o resultado final: