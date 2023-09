Patrice Lagisquet, selecionador de Portugal, em declarações após o empate (18-19) em jogo do Campeonato do Mundo de râguebi:

«Ao intervalo, disse-lhes só que tinham de reagir, porque a primeira parte não podia ter sido pior. A única vez que jogámos o nosso râguebi marcámos um ensaio. Tínhamos de mudar a nossa atitude. Estávamos a fazer faltas parvas, pontapés parvos, foi terrível. A única coisa boa foi que defendemos a nossa linha de ensaio com todas as forças e foi por isso que fomos vivos para a segunda parte.

A primeira parte foi má, na segunda parte tentámos controlar, defendemos dois minutos e meio antes de fazer uma falta. E o Pedro Lucas logo após o jogo já me estava a mostrar o vídeo para mostrar que a bola estava atrás do pé do jogador da Geórgia. Mas ele já estava a colocar o seu pé na bola e foi por isso que foi penalizado. Penso que fez esta falta pela sua falta de experiência, só isso. Devia manter o controlo e ver se o árbitro o autorizava a atacar esta bola. Podíamos defender mais. É falta de experiência, sim, mas nada mais.»