O castigo a Vincent Pinto após o cartão vermelho frente ao País de Gales, no Mundial de râguebi, é uma oportunidade para os jogadores que ficaram de fora no último encontro, afirmou esta quinta-feira o selecionador adjunto de Portugal.

«Temos muita qualidade nos ‘três de trás’, onde o Vincent [Pinto] se inclui. São posições muito disputadas e qualquer um dos que possa entrar traz sempre qualquer coisa. Uns têm uma coisa especial, outros trazem outro detalhe, mas todos são ‘fatores mais’», afirmou em conferência de imprensa, em Perpignan, Luís Pissarra, acrescentando:

«Quer seja o Rodrigo [Marta], o [Raffaele] Storti ou o [Manuel] Cardoso Pinto, qualquer um deles tem sempre um 'fator mais' e não tenho dúvida de que quem ocupar esse lugar vai sempre trazer qualquer coisa positiva.»

Questionado sobre as decisões da Comissão Disciplinar Independente, na terça-feira, que além dos dois jogos de suspensão aplicados a Vincent Pinto ilibou Rafael Simões de uma citação dos comissários de jogo por «placagem perigosa», o assistente de Patrice Lagisquet salientou que os «Lobos» estão «satisfeitos» por contarem com o terceira linha e deixou elogios ao ponta que vai falhar os encontros com Geórgia e Austrália.

«O Vincent [Pinto] é um atleta excecional, um elemento do grupo que está sempre muito presente. Temos todos pena pela situação dele, mas sabemos que tem dois jogos, vai estar a ajudar nos treinos durante todo este período e vamos depois poder contar com ele para o último jogo», comentou o técnico.

Sobre José Madeira e Samuel Marques, que constavam no boletim clínico divulgado na segunda-feira como jogadores a realizar «tratamentos de fisioterapia», o técnico revelou que se encontram recuperados.

A seleção portuguesa de râguebi defronta a Geórgia no sábado, pelas 14 horas locais (13 horas em Lisboa), em Toulouse, em encontro do Grupo C do Mundial de râguebi França2023. Portugal, que perdeu na estreia na competição, frente ao País de Gales, por 28-8, vai ainda defrontar a Austrália (1 de outubro) e as Fiji (8 de outubro).