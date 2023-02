Portugal está taco a taco com os Países Baixos na temporada 2022/23, no que toca ao ranking UEFA.

Os clubes portugueses e os neerlandeses têm, a meio desta jornada europeia, precisamente o mesmo coeficiente, mas isso acaba por ser um problema para a I Liga e não para a Eredivisie.

Os Países Baixos ocupam a sexta posição do ranking, o que significa que na temporada 2024/25 terão direito a três vagas na Liga dos Campeões (2+1 pela qualificação). Já Portugal terá direito a duas: o campeão diretamente, o segundo classificado através da qualificação.

Os clubes portugueses até fizeram mais pontos (63) do que os neerlandeses (52,5) esta temporada. Mas como tem de se dividir essa pontuação pelo número de equipas com que as ligas iniciaram a época na Europa (Portugal 6, Países Baixos 5) essa diferença desaparece.

Os 10.500 de coeficiente que os dois países partilham são, portanto, uma má notícia para Portugal, que tem de encurtar distância no ranking a cinco anos e não está conseguir fazê-lo.

Pior ainda é perceber que, perante o estado atual, quando a próxima época começar, a distância será ainda maior. É simples de ver: no quadro abaixo a temporada de 2018/19 desaparece e, como se nota, Portugal teve aí uma melhor época que os Países Baixos. Assim, uma diferença que neste momento é de 56.900 vs 54.216 (+2.684) a favor dos neerlandeses, passa a 48.3300 vs 43.316 (+5,018).

O ranking UEFA a 21 de fevereiro de 2023 (antes dos jogos desta terça-feira)

Portugal tem quatro equipas ainda na UEFA, tal como os Países Baixos. Feyenoord e AZ Alkmaar estãp apurados para os oitavos de final da Liga Europa e da Liga Conferência. O PSV perdeu por 3-0 na primeira mão do play-off da Liga Europa com o Sevilha e o Ajax empatou 0-0 com o Union Berlim.

O Sporting, recorde-se, empatou com o Midtjylland em casa 1-1 e o Sp. Braga foi goleado pela Fiorentina.

O Benfica tem bem encaminhada a passagem aos quartos de final da Champions após bater o Club Brugge por 2-0 e falta o FC Porto entrar em campo. À luz dos números, escusado será dizer que qualquer ponto amealhado é de capital importância para, pelo menos, não se perder a temporada para os Países Baixos.

O cenário para as próximas temporadas

Em 2023/24, Portugal vai manter os mesmos acessos à Liga dos Campeões e às restantes provas europeias. Ou seja, será igual ao que sucedeu na atual temporada. Três vagas na Champions, mais uma de Liga Europa e duas na Liga Conferência. Porém, para 2024/25, as coisas mudam.

Não só pela probabilidade já descrita acima de se perder o sexto lugar para os neerlandeses. Se isso acontecer, Portugal coloca duas equipas na Liga dos Campeões - uma co acesso direto à fase de grupos, outra a ter de jogar a qualificação - outras duas na Liga Europa (vencedor da Taça na fase de grupos, terceiro classificado na qualificação*) e uma quinta vaga destinada à qualificação da Liga Conferência.

A UEFA promoveu, no entanto, algumas alterações ao acesso às provas europeias que têm a ver com o novo formato que as provas, nomeadamente a Champions League, vão ter: a UCL passará a 36 equipas em vez das atuais 32.

Assim, essas quatro equipas adicionais têm acesso do seguinte modo:

o quinto país do ranking (atualmente e historicamente a França) passa a colocar três equipas de forma direta na primeira fase da Liga dos Campeões

na qualificação dos clubes campeões nacionais, há mais uma vaga, passam de quatro para cinco

dois lugares adicionais atribuídos aos dois países com melhor desempenho na época anterior (número de pontos dessa temporada a serem divididos pelo número de equipas que esse país tinha a participar)

Ou seja, se este sistema estivesse em vigor, estas duas vagas de desempenho por país seriam, neste momento, para Inglaterra e Alemanha. Isto porque em 2022/23, a performance por campeonato lê-se como no quadro abaixo. Mas se pensa que a temporada termina sempre com os Big5 na frente, recorde-se que em 2021/22 o primeiro lugar foi para Inglaterra, mas o segundo coube aos Países Baixos.