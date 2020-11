O capitão do Wolverhampton, Connor Coady, explicou à Sky Sports o lance que retirou Raúl Jimenez do jogo com o Arsenal, após um choque violento com David Luiz. O central disse ainda que o mexicano está consciente, com Nuno Espírito Santo a contar como viveu o momento no banco.

«Estávamos tremendamente preocupados assim que sucedeu. Percebemos logo que foi um choque de cabeças terrível», disse Coady.

«Esperamos e rezamos para que esteja tudo bem, Eu estava mesmo atrás dele quando o choque se deu, é algo que nunca queremos ver», continuou.

«O mais importante é que os dois jogadores estão bem. Ele está com as pessoas certas neste momento, e isso é o mais importante. Está no hospital e, pelo que se sabe, está a respirar e acordado», concluiu.

Também Nuno Espírito Santo comentou a situação do mexicano.

«Está a fazer exames. Está consciente. Está OK dentro da gravidade do problema», disse.

«Começámos a ouvir que era código vermelho, que é sério. Foi um mau momento para todos. Vemos o pânico nos olhos do staff médico e começamos a pensar 'como é que ele está?'. Estamos preocupados», relatou Nuno, sobre todo o momento que viveu no banco.

«Está a falar, está consciente, mas temos de fazer uma avaliação apropriada. Está em boas mãos», concluiu.