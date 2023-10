O Leixões comunicou neste domingo a morte de Raul Machado, antiga glória que levantou a única Taça de Portugal conquistada pelo clube de Matosinhos, frente ao FC Porto (2-0), numa final realizada em pleno Estádio das Antas, em 1961.

Raul Martins Machado, natural de Matosinhos, tinha atualmente 85 anos. O ex-defesa-central, formado no Leixões, iniciou e terminou a carreira como Bebé do Mar, tendo ainda representado o Benfica ao longo de sete temporadas.

O antigo jogador vestiu igualmente a camisola da seleção de Portugal.

«Bebé do Mar, Raul Machado foi o responsável por erguer a Taça de Portugal, conquistada em pleno Estádio das Antas, frente ao FC Porto (0-2). Iniciou e terminou a carreira no clube do coração, emblema em que tem o nome gravado a letras de ouro para a eternidade», pode ler-te na nota oficial do Leixões.