A tempestade Filomena está a atingir Espanha com um forte nevão em quase todo o país, já levou ao adiamento do Atlético de Madrid-Athletic Bilbao e há cenas que chegam do país vizinho que são pouco comuns. Por exemplo, os jogadores do Rayo Vallecano tiveram de andar a empurrar carros, numa estrada coberta de branco, para os desviar do caminho que os levava até Miranda de Ebro.

Apesar de todo o esforço, a Liga ordenou que a equipa desse meia volta e voltasse para Madrid, cancelando o jogo com o Mirandés, do segundo escalão espanhol.