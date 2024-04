No intervalo da eliminatória com o Manchester City, a contar para os «quartos» da Liga dos Campeões, o Real Madrid triunfou, na tarde deste sábado, no reduto do Maiorca, por 0-1. Em novo duelo da 31.ª jornada da La Liga, o líder apenas inaugurou o marcador no arranque da etapa complementar.

Longe da área, Tchouaméni mirou a baliza do Maiorca e desferiu um remate indefensável para Rajkovic. Pelo meio, o esférico desviou num defesa. Estavam decorridos 48m quando o francês assinou o terceiro golo no campeonato.

Entre substituições e paragens – com o guardião Lunin a forçar o cartão amarelo – o Real Madrid permaneceu na mó de cima, controlou, mas não conseguiu sentenciar a partida. Em todo o caso, a vantagem prevaleceu.

Assim, o Real Madrid lidera com 78 pontos, mais 11 face ao Barcelona, que joga na noite deste sábado. Os «Merengues» visitam o Man. City na próxima quarta-feira (20h), nos quartos de final da Champions. Quanto ao campeonato, segue-se o «El Clásico», com o Barcelona, no Santiago Bernabéu. Duelo agendado para a noite de 21 de abril (domingo).

Por sua vez, o Maiorca de Samú Costa – defesa que foi titular este sábado – permanece no 15.º lugar, com 31 pontos, em igualdade pontual com Sevilha (14.º) e Rayo Vallecano (16.º). Na próxima ronda há visita a Sevilha, a 22 de abril (segunda-feira). A linha de água está a seis pontos.

IMAGENS ELEVEN NA DAZN.