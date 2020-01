Éder Militão terminou o ano com uma grande novidade. O jogador do Real Madrid (ex-FC Porto) apresentou através das redes sociais a nova namorada: Alicia Gomes Oliveira, uma modelo brasileira de 18 anos.



«O finalizinho de 2019 trouxe um presente para 2020», pode ler-se na mensagem partilhada pelo internacional brasileiro, que está prestes a celebrar o 22.º aniversário.



Alicia Gomes Oliveira esteve recentemente em Madrid, com Éder Militão.



Contratado ao FC Porto no último verão, o defesa-central fez apenas oito jogos pelo Real Madrid, até ao momento.