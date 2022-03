O guarda-redes do Real Madrid, Thibaut Coutois, lamentou que alguns adeptos se aproveitem da boa vontade dos jogadores que oferecem equipamento desportivo quando são parados à saída dos centros de treino.

«Costumo parar na saída de Valdebebas [centro desportivo do Real Madrid]. No outro dia havia uma criança numa cadeira de rodas e parei porque era especial. Mas, ao mesmo tempo, há gente que se aproveita de nós, sabem que eu costumo parar e dou camisas ou luvas, tiro uma fotografia. Depois dou um autógrafo e colocam à venda. Só precisam de ir ao eBay para comprovar. É uma pena», disse no seu podcast, citado pelo AS.

O belga lembrou ainda a grande penalidade de Leo Messi que travou na primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, a poucos dias de voltar a enfrentar o PSG.

«Obviamente, pelo jogador que ele é, foi um momento bom e especial, mas pouco ou nada significará se não passarmos esta ronda», disse, antes de explicar a técnica para defender penáltis.

«Faço como a maioria dos guarda-redes. Estudámos os que vão bater porque alguns têm um lado preferido ou têm confiança porque marcaram para aquele lado. Podem mudar, mas pensas assim: escolhes um lado e atiras. Também olhamos para os jogadores, para alguns gestos que fazem e não estão cientes», explicou.